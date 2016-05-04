Три игрока основы "Шахтера" могут пропустить матч против "Севильи"

Подготовку к ответному матчу против «Севильи» донецкий «Шахтер» начал накануне, проведя тренировку на загородной базе в Святошино, сообщает телеканал "Футбол 1".

Команды были разделены на две группы - первая восстанавливалась после матча чемпионата, у второй были полноценные нагрузки. По индивидуальной программе работали Дарио Срна, Александр Гладкий и Дентиньо.

Есть кадровые проблемы и у соперника «Шахтера». В воскресном матче против «Эспаньола» травму получил основной центрбек «Севильи» Тимоти Колодзейчак. Француз столкнулся со своим партнером, юным воспитанником клуба Хосе Матосом. Ночь на понедельник Тимоти провел в каталонской больнице. Сотрясения мозга у него не обнаружили, однако, участие в игре против «Шахтера» сейчас под вопросом. Игрока ожидают еще обследования в «Севильи», где и примут окончательное решение.

Как сообщал УНИАН, матч 1/2 финала Лиги Европы "Севилья" - "Шахтер" начнется в четверг, 5 мая, в 22.05 по киевскому времени. Игра во Львове завершилась вничью (2:2) и для того, чтобы выходить в финал горнякам необходимо побеждать, либо добиваться крупной ничьей (3:3, 4:4 и т.д.). В сулчае повторения результата игры во Львове, будет назначено дополнительное время и, при необходиомости, серия пенальти.