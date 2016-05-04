Футболист "Днепра" обратился к капитану "Шахтера": "Нельзя себя так вести в стране, где люди пытаются вернуть вам город и арену"

Нападающий днепропетровского "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля назвал "низким" поступок капитана "Шахтера" Дарио Срны, который после победы над "Динамо" в самолете распевал гимн киевского клуба в нецензурной версии. Об этом Зозуля написал на своей странице в Facebook.

"Дарио, нельзя себя так вести в стране, где люди пытаются вернуть вам родной город и родную арену", - считает Зозуля.

Он также добавил, что "Шахтеру" не стоило демонстративно праздновать гол перед ультрас "Динамо", ведь это является проявлением неуважения к болельщикам.

"Все мы знаем, что за время войны в нашей стране, все футбольные ультрас договорились о перемирии. Мы, ФК "Днепр",после матча и с "Металлистом", и с "Шахтером", подходили к фанатам соперника и благодарили их за поддержку! Мы ценим и знаем, что среди фанатов очень много ребят, которые защищают нашу страну! И не позволяем себе насмехаться или хвастаться перед ними.

Киев принял ФК "Шахтер" у себя, Львов дал им стадион. Везде фанаты поддерживают эту команду, и не в коем случае нельзя проявлять неуважение!", - написал Зозуля.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" проиграло матч чемпионата Украины донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3. Игра запомнилась, прежде всего, дракой футболистов обеих команд.

Невольным инициатором потасовки стал полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко. После того, как "горняки" забили в ворота киевлян третий мяч, футболист побежал отмечать это событие к трибуне с фанами "Динамо". Игрокам столичной команды это не понравилось - так возникла драка на футбольном поле.

Позже ультрас "Динамо" в своем обращении отметили, что наглость Степаненко прощать не собираются.

В свою очередь, Степаненко стал получать в социальных сетях угрозы, а "Шахтер" предоставил ему охранников.