"Мы сильнее киевского "Динамо" в три раза" - гендиректор "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" второй год подряд не может стать чемпионом Украины, так как проводит все матчи сезона на выезде. Об этом в интервью Football.ua заявил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

"Тут все очевидно. Два года команда играет на выезде, без своего стадиона и родных болельщиков. Любой футбольный эксперт подтвердит, какое значение имеет фактор своих трибун, какое давление они оказывают на соперника, как гонят свою команду вперед! Сегодня "Шахтер" всего этого лишен — и малейшая неудача может стоить чемпионства. Плюс футболисты постоянно в дороге, буквально живут в самолетах. Это очень тяжело.

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Если теоретически представить, что Динамо оказалось в нашей ситуации, не сомневаюсь: "Шахтер" стал бы чемпионом еще в первом круге! Но самое главное: как бы ни было сложно, ни наш президент, ни тренерский штаб, ни футболисты, ни сотрудники не опускают рук. "Шахтер" будет бороться до конца!", - сказал Палкин.

При этом гендиректор "горняков" напомнил, что в нынешнем сезоне "Шахтер" выиграл во всех трех матчах у "Динамо" - два раза в чемпионате и один раз в Суперкубке Украины.

"А что касается чемпионства, скажу так: по итогам трех матчей этого сезона "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 8:0! Я извиняюсь, но мы сильней "Динамо" не в два, а в три раза", - заявил руководитель донецкого клуба.