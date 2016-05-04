"Мы сильнее киевского "Динамо" в три раза" - гендиректор "Шахтера"
Сергей Палкин объяснил, почему его команда два года подряд уступает чемпионство киевлянам.
Донецкий "Шахтер" второй год подряд не может стать чемпионом Украины, так как проводит все матчи сезона на выезде. Об этом в интервью Football.ua заявил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.
"Тут все очевидно. Два года команда играет на выезде, без своего стадиона и родных болельщиков. Любой футбольный эксперт подтвердит, какое значение имеет фактор своих трибун, какое давление они оказывают на соперника, как гонят свою команду вперед! Сегодня "Шахтер" всего этого лишен — и малейшая неудача может стоить чемпионства. Плюс футболисты постоянно в дороге, буквально живут в самолетах. Это очень тяжело.
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Если теоретически представить, что Динамо оказалось в нашей ситуации, не сомневаюсь: "Шахтер" стал бы чемпионом еще в первом круге! Но самое главное: как бы ни было сложно, ни наш президент, ни тренерский штаб, ни футболисты, ни сотрудники не опускают рук. "Шахтер" будет бороться до конца!", - сказал Палкин.
При этом гендиректор "горняков" напомнил, что в нынешнем сезоне "Шахтер" выиграл во всех трех матчах у "Динамо" - два раза в чемпионате и один раз в Суперкубке Украины.
"А что касается чемпионства, скажу так: по итогам трех матчей этого сезона "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 8:0! Я извиняюсь, но мы сильней "Динамо" не в два, а в три раза", - заявил руководитель донецкого клуба.