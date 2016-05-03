Мадридский "Атлетико" - первый финалист Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" стал первым финалистом футбольной Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче с мюнхенской "Баварией" испанская команда уступила со счетом 1:2, но по сумме двух встреч выиграла противостояние.

Первый тайм матча прошел с солидным преимуществом "Баварии". Команды сразу же определились с ролями - мюнхенцы большими силами старались атаковать ворота "Атлетико", а мадридцы сосредоточили свои силы на обороне, рассчитывая в нападении разве что на редкие контратаки.

Первые полчаса "Атлетико" удавалось сдерживать хозяев, которые за это время не создали ни одного стопроцентного голевого момента, но потом все же не удержали ворота на замке. На 31-й минуте полузащитник мюнхенцев Хаби Алонсо с помощью рикошета реализовал штрафной удар. Вратарь испанцев Ян Облак, проведший сегодня очень сильную игру, отреагировать на отскок мяча не успел.

Прошло всего три минуты, и "Бавария" могла удовить преимущество, но форвард хозяев Томас Мюллеру не сумел реализовать пенальти - мяч парировал Ян Облак. Тем не менее, несмотря на неудачу, энтузиазма атаковать у подопечных Хосепа Гвардиолы меньше не стало.

Во втором тайме мюнхенцы вновь продолжили штурмовать ворота "Атлетико", но забили как раз мадридцы. Фернандо Торрес длинной передачей низом вывел Антуана Гризманна один на один с вратарем "Баварии" Мануэлем Нойером, и нападающий мадридцев не сплоховал - 1:1. При этом, стоит заметить, что в момент передачи Торреса его партнер находился в минимальном офсайде.

После пропущенного мяча "Бавария" лишь усилила свои атаки. Защита гостей и вратарь Ян Облак творили чудеса на своей половине поля, но уберечь ворота от гола не смогли. На 74-й минуте Давид Алаба с левого фланга сделал длинную передачу во вратарскую зону, а там мяч под удар Роберту Левандовски сбросил Артуро Видаль - поляк свой шанс не упустил, и головой отправил мяч в ворота.

Для того, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов, "Баварии" нужно было забивать еще один мяч, но вместо этого мюнхенцы едва не пропустили. Фернандо Торрес заработал достаточно спорный пенальти, который реализовать не смог - на высоте был Нойер.

Последние минуты встречи "Бавария" со всех сторон обстреливала ворота "Атлетико", но забить третий гол так и не смогла. В результате, несмотря на поражение 1:2, в финале ЛЧ сыграют именно мадридцы.

Для команды Диего Симеоне этот финал Лиги чемпионом станет вторым за три года. В 2014-м году "Атлетико" уступил в решающем матче мадридскому "Реалу" со счетом 1:4.

Бавария (Мюнхен) - Атлетико (Мадрид) - 2:1 (1:0)

Голы: Алонсо (31), Левандовски (74) — Гризманн (54)

Б: Нойер, Лам, Боатенг, Хави Мартинес, Алаба, Алонсо, Дуглас Коста (Коман, 73), Мюллер, Видаль, Рибери, Левандовски;

А: Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Филипе Луис, Сауль Ньигес, Габи, Фернандес (Карраско, 46), Коке (Савич, 90+3), Торрес, Гризманн (Тейе, 82);

Предупреждения: Мартинес — Хименес;

Первый матч - 0:1.