Гендиректор "Шахтера": "Налицо системная подлость со стороны Ярмоленко"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин считает, что после драки в матче "горняков" с "Динамо" (3:0) можно говорить о системной подлости со стороны футболиста киевлян Андрея Ярмоленко. Об этом он сказал в интервью Football.ua.

Напомним, после того, как "Шахтер" забил в ворота киевлян третий мяч, полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко побежал отмечать это событие к трибуне с фанами "Динамо". Игрокам столичной команды это не понравилось - так возникла потасовка на футбольном поле. Наиболее "грязно" проявил себя Андрей Ярмоленко, ударивший Степаненко сзади по ногам.

"Последний поступок Ярмоленко — чистой воды подлость. А подлость я комментировать не хочу. Кстати, это не единичный случай с его стороны. Он проявил свою сущность еще в матче первого круга, когда Тарас [Степаненко] с открытым сердцем обменялся с ним футболками, как это принято в футбольной среде, а Ярмоленко демонстративно бросил ее на газон. Ну а после того, что произошло во Львове, не остается сомнений: налицо системная подлость со стороны этого игрока. Если кто-то сомневается в моих словах, посмотрите видео этих эпизодов", - сказал Палкин.

Гендиректор "Шахтера" также считает беспрецедентным поведение игроков "Динамо", начавших драку на футбольном поле.

"Случившееся на поле не укладывается в голове. Избивать человека за то, что он поцеловал логотип своего клуба, — это просто беспредел. Во всем футбольном мире игроки целуют эмблемы после забитых мячей. В цивилизованном мире! Поведение же "Динамо" — беспрецедентный случай... Хорошо помню, как Ярмоленко сделал то же самое, что и Степаненко, причем на "Донбасс-Арене". И никто из наших игроков его пальцем не тронул", - заявил руководитель донецкого клуба.

Палкин также добавил, что понимает поведение защитника "Шахтера" Александра Кучера, который во время драки выбежал со скамейки запасных на поле и ударил Ярмоленко.

"Поступок Кучера — это реакция на подлость. Да, он отреагировал эмоционально, резко. Я его не оправдываю, но по-мужски понимаю. Повторяю: это реакция нормального человека на подлость, которая совершается прямо на его глазах. Проигрывать надо уметь. "Динамо" не умеет", - считает Палкин.

Как сообщал УНИАН, вчера во Львове киевское "Динамо" проиграло матч чемпионата Украины донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3. Игра запомнилась, прежде всего, дракой футболистов обеих команд.