Тренер "Баварии" Гвардиола накануне полуфинала Лиги чемпионов: "Хотим много владеть мячом и забивать голы"

Накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА "Бавария" - "Атлетико" тренеры обеих команд провели обязательную пресс-конференцию.

В частности, Хосеп Гвардиола готовится к последнему домашнему матчу Лиги чемпионов у руля "Баварии", но намерен перед отъездом из Мюнхена сыграть в миланском финале турнира.

"Не следует думать о том, сколько голов мы забьем. В первую очередь необходимо хорошо защищаться и контролировать игру. Хотим много владеть мячом и забивать голы. "Атлетико" здорово обороняется, но и атаку всегда готов провести что надо. С такими соперниками играть действительно сложно. Это очень сыгранная команда, взаимопонимание у мадридцев просто блестящее. Но свои моменты мы создадим, пусть, возможно, и не так много.

Это мой последний матч Лиги чемпионов в Мюнхене, и тут ко мне всегда относились очень хорошо. Футбол в Германии имеет свои особенности, и к каким-то вещам мне пришлось адаптироваться. Но я получил бесценный опыт. За время моей работы с "Баварией" мы добились серьезных успехов. Но выйти в финал Лиги чемпионов всегда невероятно тяжело", - отметил Гвардиола.

В свою очередь, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает: "Футбол - замечательный вид спорта, и играть в него можно очень по-разному. Многое зависит от того, какие игроки есть у вас в распоряжении. Мы усердно работали в последние годы, а сейчас пожинаем плоды. У нас много опытных ребят, но здорово вписались в команду и новобранцы, чему я очень рад. Наши результаты говорят сами за себя.

Мы очень удачно провели первый матч с "Баварией", но посмотрим, что мы покажем завтра. В том, что "Бавария" будет на высоте, сомнений нет. Однако каждый матч уникален. Завтра мы хотим выиграть. Хотим сыграть в футбол и добиться успеха. Главное - выйти в финал".

Как сообщал УНИАН, первый матч "Атлетико" - "Бавария" завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Мадрида. Таким образом, "Баварии" в ответном матче нужно побеждать с разницей в два мяча и более, либо, при итоговом счете 1:0, надеяться на успех в дополнительное время или серии пенальти. Любой другой результат позволит выйти в финал "Атлетико".

Матч "Бавария" - "Атлетико" начнется сегодня в Мюнхене в 21.45 по киевскому времени.