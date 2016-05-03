Зидан: "Роналду готов к матчу с "Манчестер Сити" на 100 процентов"

Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду сможет помочь своей команде в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Криштиану в порядке. Он готов на 100%. Роналду тренировался с командой и будет готов выйти завтра на поле", — сообщил французский специалист.

При этом, Зидан добавил, что французский нападающий команды Карим Бензема игру пропустит.

Криштиану Роналду пропустил из-за травмы первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором "Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" со счетом 0:0. Португалец также не играл в последних матчах чемпионата Испании за мадридцев.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится завтра в Мадриде. Начало игры - 21:45.