УЕФА принял Косово в состав своей организации

Федерация футбола Косово стала 55-м членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое решение было принято сегодня на конгрессе УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

Решение было принято путем голосования. 28 ассоциаций проголосовали за вступление Косово в ряды УЕФА, 24 - против вступления, а еще два голоса были признаны недействительными.

Как отмечает сайт B92, теперь для Косово открыта дорога к вступлению в ФИФА. После того, как это произойдет, сборная Косово сможет участвовать в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года.

Ранее Косово было признано другими спортивными организациями - в частности, Международным олимпийским комитетом, а также международными федерациями гандбола и баскетбола.

Напомним, Косово является частично признанным государством. Украина не признает независимости Косово.