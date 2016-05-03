"Шахтер" выделил своему футболисту Степаненко несколько охранников

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко после матча с "Динамо" стал получать угрозы в социальных сетях. Об этом он сообщил в интервью Depo Сектор.

"Я получаю сейчас очень много угроз. В основном, пишут в соцсетях. Переживаю не за себя, а за семью", - рассказал Степаненко.

По его словам, переезжать из-за этого из Киева в другой город он не собирается. К тому же, "Шахтер" в целях безопасности выделил футболисту охранников.

"Клуб выделил мне охранников. "Шахтер" всячески заботится о безопасности моей семьи, поэтому думаю до такого шага (переезда из Киева - прим. УНИАН) не дойдет", - сказал Степаненко.

Как сообщал УНИАН ранее, Тарас Степаненко стал невольным инициатором драки между футболистами в матче между "Динамо" и "Шахтером". После того, как "горняки" забили в ворота киевлян третий мяч, полузащитник побежал отмечать это событие к трибуне с фанами "Динамо". Игрокам столичной команды это не понравилось - так возникла потасовка на футбольном поле.

После игры вратарь "Динамо" Александр Шовковский заявил, что Тарасу Степаненко перед тем, как праздновать гол перед болельщиками "Динамо", стоило бы подумать о своей безопасности, ведь теперь он живет в Киеве.

Позже ультрас "Динамо" в своем обращении отметили, что наглость Степаненко прощать не собираются.