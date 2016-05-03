Зинченко признан лучшим игроком российской "Уфы" по итогам голосования болельщиков

Победу в опросе одержал украинский полузащитник команды Александр Зинченко, набрав 20.4% общих голосов, сообщает пресс-служба "Уфы".

Второе место в опросе занял вратарь Гиорги Шелия - 16.5% всех голосов.

Замкнул тройку лучших игроков апреля полузащитник «Уфы» Николай Сафрониди, набрав – 11.1% от общего количества голосов.

Как сообщалось ранее, Зинченко уже в ближайшее время может перейти в немецкую "Боруссию" из Дортмунда.

По словам агента футболиста Германа Ткаченко, на данный момент представители игрока уже улаживают все формальности для перехода полузащитника в стан "Боруссии", сообщал goal.com.

"Я почти уверен, что Александр Зинченко перейдет в Боруссию Дортмунд. Клуб уже принял решение, - сказал Ткаченко. - Однако мы еще не уверены, видит ли Боруссия игрока в первой команде, или же во второй".

Вместе с тем, несмотря на слова агента игрока, генеральный директор Уфы Шамиль Газизов заявил, что игрок может продолжить карьеру и в других командах.

"Мы уже много раз говорили, что у нас есть множество предложений от больших клубов, - сказал Газизов. - "Боруссия" Дортмунд не единственный клуб, с которым мы ведем переговоры".