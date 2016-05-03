Защитник "Шахтера" Кривцов: "Ярмоленко должен извиниться, если он нормальный парень"

13:31, 03 мая 2016
Футбол
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Футболист "горняков" прокомментировал инцидент с дракой в матче грандов украинского чемпионата.

Кривцов, считает, что Ярмоленко должен извиниться за свой поступок / ФК "Шахтер"

Форвард киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко должен извиниться за удар по ногам полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко во время драки футболистов в матче между этими командами. Такое мнение в интервью телеканалу "Футбол 1" выразил защитник "горняков" Сергей Кривцов, сообщает Tribuna.com.

"То, что сделал Ярмоленко – я считаю, что он должен извиниться, если он воспитанный и нормальный парень. Это не красит его как игрока сборной. Они же коллеги! Такие эмоции нужно сдерживать", – считает Кривцов.

Он также считает, что Тарас Степаненко не должен был получать желтую карточку за то, что радовался третьему голу в ворота "Динамо" перед болельщиками киевлян.

"Тарас [Степаненко] не сказал ни слова и не показывал каких-то нецензурных жестов. Просто показал эмблему. Если уж удаляют за то, что нельзя радоваться... Не знаю, как тогда наш чемпионат хотят сделать более эмоциональным и зрелищным", - считает Кривцов.

Как сообщал УНИАН, матч 24-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" завершился победой "горняков" со счетом 3:0. В конце встречи между футболистами команд возникла драка.

В послематчевом комментарии Тарас Степаненко заявил, что после того, как Андрей Ярмоленко во время драки ударил его по ногам, дружбу между игроками можно считать законченной. Ярмоленко отказался комментировать инцидент.

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