Нападающий "Шахтера" Феррейра: "Матч в Севилье станет самым важным в моей карьере"

Аргентинский нападающий донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра считает, что ответный полуфинальный матч Лиги Европы против испанской "Севильи" станет самым важным в его карьере. Об этом он рассказал в интервью пресс-службе "горняков".

По мнению Феррейры, во время игры в Севилье донецкой команде нужно действовать также, как в первом тайме матча во Львове.

"У нас были возможности забить после гола [Тараса] Степаненко. Мы проводили контратаки, но не смогли их завершить: где-то ошибались в последнем пасе, а где-то – в движении. Это та манера игры, которая создает "Севилье" трудности. И надо не позволять им принимать мяч. В составе соперника есть техничные и быстрые футболисты с очень хорошим пасом", - считает аргентинский форвард.

По его мнению, ответная игра между "Шахтером" и "Севильей" будет похожа на первый матч этих команд.

"Думаю, матч в Севилье не будет сильно отличаться от того, который был во Львове. Но теперь соперник будет играть дома. В любом случае испанцам нужно будет выходить в атаку и открываться при родных трибунах. При этом было бы хорошо, если бы они оставляли пространство для контратак. Нам тоже нужно будет идти вперед, потому что ничья нас не устраивает. Обязательно нужно забивать", - заявил Феррейра.

Как сообщал УНИАН, первый полуфинальный матч Лиги Европы "Шахтер" и "Севилья" завершили со счетом 2:2. Ответная встреча состоится на севильском стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в четверг, 5 мая.