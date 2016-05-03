Тренер "Лестера" Раньери: "Я очень счастлив за команду, за руководство, за болельщиков, за весь город"

Главный тренер "Лестера" итальянец Клаудио Раньери поделился своими эмоциями после того, как Лисы впервые в своей 113-летней истории стали чемпионами Англии, сообщает ВВС.

"Я очень горд. Я рад за игроков, за президента, за весь обслуживающий персонал Лестера, за наших болельщиков и за весь город. Это незабываемые эмоции, я так рад за всех нас.

Когда меня назначили на должность, я абсолютно такого не ждал. Я всего лишь хотел выигрывать каждый матч и помогать своим игрокам прогрессировать. Никогда не думал, к чему это все в итоге нас приведет.

Мои игроки провели фантастический сезон. В каждом матче они бились друг за друга, а я обожаю видеть такую самоотверженность игроков. Вы знаете, мы заслужили стать чемпионами", – сказал Раньери.

Ранее стало известно, что главный тренер лондонского «Челси» Гус Хиддинк рассказал о том, как Раньери связался с ним по окончании матча с «Тотенхэмом» и поблагодарил. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на официальный Twitter «аристократов».

«Раньери позвонил мне и поблагодарил за игру "Челси" во втором тайме. В свою очередь, я поздравил его с заслуженным чемпионством. В середине сезона можно случайно возглавить таблицу, но "Лестер" не сдулся. Я не видел слез Раньери, потому что это не был видеозвонок, но его голос дрожал. Он сказал спасибо пять раз», — заявил Хиддинк.

После первого тайма матча 36-го тура «Челси» проигрывал «Тоттенхэму» 0:2, но после перерыва сумел отыграться и свести матч к ничьей — 2:2. Благодаря этому результату «Лестер» впервые в своей истории стал чемпионом Англии..

За два тура до финиша «Лестер» с 77 очками в активе стал недосягаем для преследователей. У идущего вторым «Тоттенхэма» 70 очков.