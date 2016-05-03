НБА: "Оклахома" вырвала победу у "Сан-Антонио", "Кливленд" обыграл "Атланту"

В Национальной баскетбольной ассциации продолжаются матчи второго раунда плей-офф.

Сан-Антонио — Оклахома-Сити - 97:98 (21:29, 32:27, 23:21, 21:21) СА: Олдридж (41 + 8 подборов), Леонард (14 + 7 подборов), Жинобили (11); ОС: Уэстбрук (29 + 7 подборов + 10 передач), Дюрант (28 + 7 подборов), Ибака (12 + 5 подборов), Кантер (12 + 8 подборов), Адамс (12 + 17 подборов); Счет в серии - 1:1. Кливленд — Атланта - 104:93 (30:19, 21:22, 23:29, 30:23) К: Джеймс (25 + 7 подборов + 9 передач + 5 перехватов), Ирвинг (21 + 8 передач), Лав (17 + 11 подборов), Смит (12 + 5 подборов); А: Шредер (27 + 7 передач + 6 потерь), Миллсэп (17 + 13 подборов), Бэйзмор (16 + 12 подборов), Хорфорд (10 + 6 подборов); Счет в серии - 1:0.

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