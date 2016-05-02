"Вердер" украинского тренера Скрипника покинул зону вылета из Бундеслиги
23:43, 02 мая 2016Футбол
1043
Бременская команда разгромила "Штутгарт" со счетом 6:2.
Скрипник вывел "Вердер" из зоны вылета / uefa.com
Бременский "Вердер", который возглавляет украинский специалист Виктор Скрипник, сегодня в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги обыграл "Штутгарт" со счетом 6:2.
В составе "Штутгарта" на 81-й минуте при счете 5:2 вышел на поле украинский нападающий Артем Кравец, но помочь своей команде не смог.
Эта победа позволила "Вердеру" выйти на 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги, которое позволяет бременцам остаться на следующий сезон в высшем немецком дивизионе.
В оставшихся двух матчах сезона команда Скрипника сыграет на выезде с "Кельном", а также дома своим прямым конкурентом в борьбе за выживание "Айнтрахтом".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter