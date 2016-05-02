Сборная Украины накануне Евро-2016 потеряла одного из своих полузащитников

Украинский полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский во время матча чемпионата страны получил серьезную травму, сообщает официальный сайт клуба.

В втором тайме игры Малиновский оступился и упал на газон. Покинуть поле футболист смог только на носилках.

Как стало известно позже, украинец, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", порвал переднюю крестообразную связку левого колена. На футбольное поле он сможет вернуться не раньше начала следующего сезона.

Таким образом, Малиновский точно не сможет помочь сборной Украины на чемпионате Европы 2016 года во Франции.

Напомним, Руслан Малиновский вызывался в сборную Украины на стыковые матчи отборочного цикла Евро-2016 против Словении. На товарищеские встречи против команд Кипра и Уэльса главный тренер национальной команды Михаил Фоменко его не приглашал.