Капитан "Шахтера" Срна извинился за исполненную песню о "Динамо"

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна извинился за матерную песню, которую он исполнил в самолете после матча с киевским "Динамо". Об этом сообщает Football.ua.

Видео, где Дарио Срна вместе с партнерами по команде нецензурно поет о киевском клубе, вчера появилось в интернете и сразу же вызвало негативную реакцию болельщиков и специалистов.

"Мы проводим все матчи на выезде, и в такой ситуации как никто понимаем, насколько болельщики важны для футбола. Я совестливый человек, поэтому за инцидент в самолете я хотел бы принести болельщикам "Динамо" свои извинения. Понимаю их чувства и переживания за команду", - заявил Срна.

"Видео – это была шутка, которая не должна была стать публичной. Я сожалею о том, что это произошло, и еще раз приношу извинения", - добавил хорватский защитник.

"Относительно инцидентов вчера на поле, то я защищаю своих игроков и команду. Надеюсь, что в будущем мы будем говорить исключительно о футболе в его лучших проявлениях", - резюмировал Срна.

Напомним, в матче 24-го тура чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 3:0. После встречи, по пути из Львова в Киев, в своем самолете "горняки" сняли видео, в котором перепели на матерный лад гимн киевского клуба.