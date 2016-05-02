Член Исполкома ФФУ: "Эта вонючая драка отвлекает от главного"

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков в своей конференции поделился мнением о матче «Шахтер» – «Динамо» (3:0), концовка которого ознаменовалась массовой дракой футболистов.

«Мне глубоко противен весь этот обмен «любезностями» после матча. Футболисты несут, болельщики заносят... Опять ЭТО.

Старался быть максимально спокоен. Черт, черт, черт... Давно не воевали, мать его.

И вам не кажется, что перипетии этой вонючей драки чертовски отвлекают от главного - почему так отвратительно сыграло «Динамо»? Что это вообще за стыдобища? Именно: не подчеркивает, а отвлекает!!!

Но насколько же сложное искусство - просто промолчать... Или же откровенно признать свою вину, когда начудил. Это неуместно, только когда идет война. А мы уже привыкли не вылезать из нее», – написал Франков в своей конференции.

Как сообщал УНИАН, накануне "Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0. Массовая драка между игроками команд произошла в концовке игры, после того как дончане забили третий гол.