Экс-футболист "Динамо" Леоненко: "От Ярмоленко не вижу ничего, кроме гнили"

Эксперт программы «Великий футбол» на телеканлае "Украина" Виктор Леоненко поделился своим мнением о матче «Шахтер» - «Динамо» (3:0).

- Если бы не чемпионство, я бы подумал, что игроки плавили Реброва. Эта игра – плевок не только в лицо тренера, но и президента, и болельщиков. Приехала основа, и в итоге резервный состав «Шахтера» пешком обыграл «Динамо». Игра была неторопливой, а из-за фолов стала очень неторопливой. Мы привыкли, что моментов у «Динамо» нет – единственный создал Силва, когда попал в перекладину. Я Гармаша вообще в сборной не вижу, но что касается игры Рыбалки, то такое ощущение, что он больше года пропустил, ошибался в простых ситуациях.

Что касается инцидента в конце матча, то игроки забывают о самом главном – им летом еще играть вместе, аони рожи друг другу бьют. Это нерадостно. У Ярмоленко сдали нервы, это понятно: им забил трешку второй состав, и 37-летний Шевчук не дал ему ничего сделать. Но если еще и учитывать, что они с Тарасом друзья – что это за друг такой? Они прошли вместе все молодежные сборные, но, видимо, кто-то гниловат. Дружил-дружил, а тут – на тебе, сзади по ногам. Повезло, что без травмы, но он мог сломать ему ногу. В голове не укладывается, как такое возможно, и кроме гнили от Ярмоленко, я ничего не вижу. Еще можно вспомнить историю с футболкой.

КДК должен разобраться в этом эпизоде и смело дать дисквалификации всем. Это не красит футбол. Такое поведение игроков для меня лично – это неуважение к болельщикам, президенту и Реброву. Я бы на месте Игоря Суркиса их оштрафовал. Слава богу, что это произошло во Львове, а не в Киеве, иначе болельщики, наверное, опять побежали бы на поле.

Как сообщал УНИАН, накануне "Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0. Массовая драка между игроками команд произошла в концовке игры, после того как дончане забили третий гол.