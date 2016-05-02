Ярмоленко отказался говорить о драке в матче между "Динамо" и "Шахтером"

Футболист киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко отказался от комментариев по итогам драки во вчерашнем матча его команды против донецкого "Шахтера", сообщает Xsport.ua.

"Я не хочу ничего комментировать", - ответил Ярмоленко на просьбу о комментарии инцидента.

Журналист в разговоре предположил, что, возможно, Ярмоленко захочет извиниться перед полузащитником "Шахтера" Тарасом Степаненко за удар оппонента по ногам. Однако футболист на эту реплику ответил: "До свиданья".

Как сообщал УНИАН, вчера во Львове донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:0. Матч запомнился дракой между футболистами, которая возникла после того, как донетчане забили третий мяч.

В послематчевом комментарии Тарас Степаненко заявил, что после того, как Ярмоленко ударил его по ногам, дружбу между футболистами можно считать законченной.

При этом, Ультрас "Динамо" выпустили заявление, в котором говорится, что фанаты не простят Степаненко за то, что после третьего гола он подбежал к сектору болельщиков "Динамо" и перед ними расцеловал эмблему своего клуба.