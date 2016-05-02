Ярмоленко отказался говорить о драке в матче между "Динамо" и "Шахтером"
Нападающий киевлян не хочет вспоминать вчерашний инцидент со своим участием.
Футболист киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко отказался от комментариев по итогам драки во вчерашнем матча его команды против донецкого "Шахтера", сообщает Xsport.ua.
"Я не хочу ничего комментировать", - ответил Ярмоленко на просьбу о комментарии инцидента.
Журналист в разговоре предположил, что, возможно, Ярмоленко захочет извиниться перед полузащитником "Шахтера" Тарасом Степаненко за удар оппонента по ногам. Однако футболист на эту реплику ответил: "До свиданья".
Как сообщал УНИАН, вчера во Львове донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:0. Матч запомнился дракой между футболистами, которая возникла после того, как донетчане забили третий мяч.
В послематчевом комментарии Тарас Степаненко заявил, что после того, как Ярмоленко ударил его по ногам, дружбу между футболистами можно считать законченной.
При этом, Ультрас "Динамо" выпустили заявление, в котором говорится, что фанаты не простят Степаненко за то, что после третьего гола он подбежал к сектору болельщиков "Динамо" и перед ними расцеловал эмблему своего клуба.