Тренер сборной Украины Фоменко: "Надеюсь, до Евро все помирятся"

Вчера на "Арене Львов" донецкий "Шахтер" победил "Динамо" (3: 0), но матч запомнился дракой футболистов, главными героями которой стали лидеры сборной Украины: Ярмоленко, Степаненко, Кучер, Ракицкий и другие.

Наставник национальной сборной Украины Михаилом Фоменко на вопрос depo.ua "Как будете их мирить?", после длительного молчания ответил: "Это нужно у них спросить".

На уточняющий вопрос о том, что это уже не первый конфликт в Ярмоленко и Степаненко, тренер главной команды страны заметил: "А какой смысл нервничать, когда задачи нужно решать. Если они будут разбираться между собой, некогда же будет делом заниматься. Они прекрасно это понимают".

"Я надеюсь на то, что конфликтов в сборной не будет. Что у ребят хватит ума на то, чтобы это не вылезало в составе сборной. Нам придется длительное время находиться всем вместе, готовиться к матчам. Чтобы не пропала дело придется все это убирать. А за них это никто не сделает", -подытожил Фоменко.

Как сообщал УНИАН, накануне "Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0. Массовая драка между игроками команд произошла в концовке игры, после того как дончане забили третий гол.