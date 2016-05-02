Ультрас "Динамо": "Наглость Степаненко прощать не собираемся"

Ультрас киевского "Динамо" не собираются прощать футболиста донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко за его поведение во вчерашнем матче со столичным клубом. Об этом говорится в заявлении болельщиков в Facebook.

"После третьего гола в ворота "Динамо" Тарас Степаненко прибежал к гостевому сектору показать несколько нецензурных жестов, за что сразу получил в свой адрес десятки файеров и пинки от наших футболистов. Быть сильнее на поле - это одно, но такую ​​откровенную наглость прощать мы не собираемся!", - заявили фанаты "Динамо".

Как сообщал УНИАН, вчера "Шахтер" в матче 24-го тура чемпионата Украины обыграл "Динамо" со счетом 3:0. Матч отметился дракой между футболистами в конце матча.

Невольным инициатором потасовки стал Тарас Степаненко, который после третьего гола "горняков" подбежал к трибуне с фанатами "Динамо" и демонстративно поцеловал перед ними логотип "Шахтера" на своей футболке. После этого на поле началась драка, в которой наиболее активно себя проявили нападающий "Динамо" Андрей Ярмоленко и защитник "Шахтера" Александр Кучер.

По словам полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко, после того, как Андрей Ярмоленко специально бил его по ногам, дружба между футболистами сборной Украины закончена.