Кировоградская "Зирка" заявила о готовности заявиться в Премьер-лигу

Кировоградская "Зирка", ныне выступающая в Первой лиге чемпионата Украины по футболу, готова в следующем сезоне сыграть в Премьер-лиге. Об этом в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2" сообщил президент клуба Максим Березкин, сообщает FootBoom.com.

"Совместными усилиями мы к этому шли около трех лет. Мы усиливали и спортивную составляющую, и инфраструктуру клуба за эти три года. Очень много сделано, к тому же у нас есть хороший и стабильный спонсор, который обязуется и в первой лиге, и в высшей лиге спонсировать клуб на должном уровне", - заявил Березкин.

По его словам, накануне прохождения процедуры аттестации в Премьер-лиге клубу, прежде всего, необходимо предъявить УПЛ свою платежеспособность.

"Для прохождения аттестации на данный момент основным моментом для нас является подтвердить свою платежеспособность, то есть потенциальными прогнозными показателями на будущий сезон. Чем руководство и бухгалтерия клуба активно и занимается. Второе, я считаю, весьма незначительное замечание, - это рекомендации по усилению рекламного и маркетингового департаментов. Это те недостатки, на которые нам указали сейчас", - сказал президент "Зирки".

Березкин также объяснил, за счет чего клуб в следующем сезоне будет выходить на самоокупаемость.

"Самоокупаемость клуба в высшем дивизионе я вижу так: 30 процентов - это телетрансляции, 30 процентов - посредством продажи игроков, в первую очередь молодежи, и оставшиеся 30 процентов - это промоушн, спонсоры и рекламодатели клубов", - добавил Березкин.

За шесть туров до конца чемпионата Первой лиги кировоградская "Зирка" находится на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя - "Горняк" из Кривого Рог, - на 8 очков.