Драка в матче "Шахтера" и "Динамо": Степаненко пропустит одну игру, Ярмоленко и Кучер ждут вердикта ФФУ

Футбольная Премьер-лига отстранила полузащитника донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко от участия в чемпионате Украины на один матч. Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Наказание для форварда "Динамо" Андрея Ярмоленко и защитника "Шахтера" Александра Кучера определит Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины.

Напомним, во время вчерашней игры с "Динамо" Степаненко получил две желтые карточки, причем вторую - за участие в потасовке между футболистами обеих команд. Футболист "Шахтера" после третьего гола "горняков" продемонстрировал фанам "Динамо" эмблему на своей футболке и невольно инициировал драку.

Андрей Ярмоленко и Александр Кучер, вмешавшиеся в потасовку, стали наиболее активными ее участниками. Оба игрока покидали поле с разбитым лицом и получив по красной карточке.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" в матче 24-го тура чемпионата Украины разгромил киевское "Динамо" со счетом 3:0.