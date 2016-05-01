Ребров: "Перед потасовкой не очень корректно повел себя игрок "Шахтера"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров объяснил поражение своей команды от донецкого "Шахтера" (0:3) отсутствием должной мотивации. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции, сообщает Sport Arena.

"Ребят очень трудно мотивировать, хотя любая игра с "Шахтером" – это всегда огромная мотивация. Наверняка, в отсутствии мотивации виноват я, так как не смог определить, кто не мотивирован на эту игру. При этом надо отметить, что мы выиграли чемпионат за три тура до конца. Вдвойне почетно выигрывать титул у команды, которая дважды обыграла нас. За это поражение беру вину на себя. Но надо понимать, что после выигрыша чемпионства ребята позволили себе немного отдохнуть, устроить вечеринки, отпраздновать дни рождения, хорошо погулять. Но еще раз отмечу, что вдвойне почетно выигрывать чемпионство у команды, которая дважды обыграла нас", сказал Ребров.

Он также ответил на вопрос о причинах потасовки между футболистами обеих команд, которая произошла в конце матча.

"Матчи против "Шахтера" всегда отличаются принципиальностью, и как в любой другой игре, здесь были стычки. Наверное, в том эпизоде не очень корректно повел себя игрок "Шахтера" (Тарас Степаненко - прим. УНИАН), который побежал к нашей трибуне, указывая на эмблему "Шахтера". А дальше людей уже переполняли эмоции", - считает Ребров.

"Дисквалификация Ярмоленко? Мне абсолютно без разницы, сколько матчей дисквалификации он получит", - добавил наставник "Динамо".

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня киевское "Динамо" проиграло матч чемпионата Украины донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3.