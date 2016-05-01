Футболист "Шахтера" Степаненко: "Ярмоленко мог сломать мне колено, моя дружба с ним закончена"

У форварда "Динамо" Андрея Ярмоленко не было никаких оснований начинать потасовку с игроками донецкого "Шахтера". Об этом в эфире ТК "Футбол" сказал полузащитник донецкой команды Тарас Степаненко.

"Мы забили третий мяч, и я показал трибунам эмблему "Шахтера". Ни одного знака, который бы показывал неуважение к клубу "Динамо" или каким-то людям, я не предъявлял. Посмотрите повтор или те вещи, которые обычно смотрят в таких случаях. Я побежал, сначала получил от одного удар исподтишка, поднялся, потом получил второй удар", - рассказал Степаненко.

При этом, он добавил, что его дружба с Андреем Ярмоленко после этого инцидента подошла к концу.

"Как я понимаю, удар наносил Андрей Ярмоленко. Так вот я скажу на всю страну, что моя дружба с Андреем Ярмоленко закончилась. Этот эпизод был умышленный, и он мог сломать мне колено. Да, впереди игры за национальную сборную, и попадание в команду будет зависеть от тренеров. Когда я на поле, я отдам за сборную все силы, но за пределами футбольного поля я с партнерами общаться не обязан", - заявил полузащитник "горняков".

Степаненко также удивился решению арбитра, который после инцидента с Ярмоленко показал ему вторую желтую карточку, а также порекомендовал своему партнеру по сборной Украины Денису Гармашу читать книги.

"Динамо"? Они всю игру бегают, кричат одни маты. Особенно хочу сказать Денису Гармашу, который только матерится, - пусть хоть одну книгу прочитает".

Напоследок Степаненко поздравил "Динамо" с чемпионством, но подчеркнул, что в на уровне личных встреч "Шахтер" остается более сильной командой, чем киевляне.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" со счетом 3:0 обыграл киевское "Динамо".