Полурезервный состав "Шахтера" разгромил "Динамо" в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" со счетом 3:0 разгромил киевское "Динамо" в матче 24-го тура чемпионата Украины.

Донецкая команда владела преимуществом в течение всей игры, которое постепенно воплотила в голы. Первый мяч на 33-й минуте забил хорватский форвард "Шахтера" Эдуардо, удар которого закрыл быструю комбинацию партнеров Веллингтона Нема и Бернарда.

Несмотря на пропущенный гол, "Динамо" не смогло обострить игру у ворот Каниболоцкого. При этом напряжение во встрече росло, и уже в первом тайме едва не возникла потасовка между Тарасом Степаненко и Денисом Гармашем. В перерыве наставник "Динамо" Сергей Ребров заменил своего "горячего" подопечного, но, как показали дальнейшие события, от накала на футбольном поле такое решение не спасло.

Второй мяч "Шахтер" забил на 73-й минуте, когда после сольного прохода отличился Веллингтон Нем. А еще через несколько мгновений сработала очередная атака донетчан - Марлос прошел внутрь штрафной площадки киевлян и отдал мяч Эдуардо, а тот нанес точный удар в угол, оставив вратаря "Динамо" Александра Шовковского не у дел.

Сразу же после гола возникла потасовка, где главным героем стал Андрей Ярмоленко. Проваливший матч лидер "Динамо" неожиданно сильно сзади ногой ударил оппонента. После этого на киевского футболиста налетели игроки "Шахтера", в том числе и запасные - в результате, спустя несколько минут Ярмоленко покидал матч с разбитой губой, а сегодняшний резервист "Шахтера" Александр Кучер - с разбитым носом.

Главные герои потасовки были удалены с поля, а с ними и Ярослав Ракицкий, и Мирча Луческу. Наставник "Шахтера" слишком рьяно объснял судье, что он не прав.

Матч завершался в такой же нервной атмосфере, и как только у арбитра появилась первая честная возможность завершить матч, он сразу же дал финальный свисток.

Шахтер (Донецк) - Динамо (Киев) - 3:0 (1:0)

Гол: Эдуардо (33, 78), Веллингтон Нем (73);

Ш: Каниболоцкий, Кобин, Ордец, Кривцов, Шевчук, Степаненко, Малышев, Веллингтон Нем (Марлос, 76), Коваленко, Бернард (Тайсон, 76), Эдуардо;

Д: Шовковский, Силва, Вида, Хачериди, Антунеш, Рыбалка, Велозу (Сидорчук, 83), Ярмоленко, Гармаш (Буяльский, 46), Гусев (Дерлис Гонсалес, 46), Мораес;

Предупреждения: Степаненко, Ордец, Кобин - Гармаш, Ярмоленко, Хачериди, Вида

Удаления: Степаненко, Кучер, Ракицкий, Луческу - Ярмоленко