"Манчестер Сити" в преддверии полуфинала Лиги чемпионов проиграл "Саутгемптону"

Накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов "Манчестер Сити" уступил в чемпионате английской Премьер-лиги "Саутгемптону" со счетом 2:4.

В составе "Сатугемптона" хет-трик сделал сенегалец Садио Мане, а за "Сити" дублем отличился нигериец Келечи Ихеаначо. Отметим, что манчестерская команда играла без своего лидера нападения Серхио Агуэро, который весь матч провел на скамейке запасных.

Саутгемптон - Манчестер Сити - 4:2 (2:1)

Голы: Лонг (25), Мане (28, 57, 68) - Ихеаначо (44, 78)

Из-за этого поражения "Манчестер Сити" не смог оторваться в турнирной таблице от "Манчестер Юнайтед". На данный момент подопечные Мануэля Пеллегрини, которые идут на четвертой позиции, имеют в своим активе 64 очка, а "МЮ" - 60 баллов и матч в запасе.

Попадание в первую четверку турнирной таблицы английской Премьер-лиги гарантирует командам участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лестером" - 1:1.

В следующую среду "Манчестер Сити" сыграет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".