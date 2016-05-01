Соперник "Шахтера" продолжил безвыигрышную серию в чемпионате Испании

Испанская "Севилья", которая является соперником донецкого "Шахтера" в футбольной Лиге Европы, сегодня в чемпионате Испании проиграла на выезде барселонскому "Эспаньолу".

Единственный мяч в игре был забит на 52-й минуте, когда отличился форвард "Эспаньола" Фелипе Кайседо. После пропущенного гола тренер "Севильи" Унаи Эмери выпустил на поле украинского полузащитника Евгения Коноплянку, но проявить себя полузащитнику сегодня не удалось.

Таким образом, "Севилья" продлила свою безвыигрышную гостевую серию в чемпионате, которая продолжается с самого начала сезона.

В следующий четверг "Севилья" проведет на родном стадионе ответный матч полуфинала Лиги Европы с донецким "Шахтером". Первая игра завершилась со счетом 2:2.

Как сообщал УНИАН, вчера в рамках 36-го тура чемпионата Испании все три претендента на чемпинство - "Барселона", "Атлетико" и "Реал", - свои матчи завершили победами.