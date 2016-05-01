"Шахтер" сыграет с "Динамо" полурезервным составом

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу принял решение поберечь игроков основного состава в матче чемпионата Украины с киевским "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-лиги.

В заявку "Шахтера" на сегодняшнюю игру не попали вратарь Андрей Пятов, защитник Дарио Срна, полузащитник Дентиньо и нападающий Александр Гладкий.

Кроме того, со скамейки запасных начнут матч защитники Александр Кучер, Ярослав Ракицкий и Исмаили, полузащитники Марлос и Тайсон, форвард Факундо Феррейра.

Стартовый состав "Шахтера" выглядит так: Каниболоцкий, Кобин, Ордец, Кривцов, Шевчук, Степаненко, Малышев, Веллингтон Нем, Коваленко, Бернард, Эдуардо.

При этом, наставник "Динамо" Сергей Ребров выпустит на матч оптимальный состав: Шовковский, Силва, Вида, Хачериди, Антуньеш, Рыбалка, Велозу, Гармаш, Гусев, Ярмоленко, Мораеш.

Напомним, матч "Динамо" - "Шахтер" состоится сегодня на "Арене Львов", начало в 19:30. Турнирного значения данная встреча не имеет.

Как сообщал УНИАН, Дарио Срна пропускает матч с "Динамо" из-за травмы, полученной в игре с "Севильей".