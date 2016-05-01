Суркис: "Я стимулирую все команды, которые играют против "Шахтера"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис подтвердил информацию о том, что он простимулировал одесский "Черноморец" перед игрой чемпионата Украины с донецким "Шахтером". Об этом он сказал в эфире телеканала "Футбол-1", сообщает Sport Arena.

"Стимулировал ли я "Черноморец"? Да. Я не скрываю этого. Я стимулирую все команды, которые играют против "Шахтера", начиная с первого тура. Это же делает "Шахтер". Давайте не будем делать вид, что этого никто не знает", - заявил Суркис.

При этом, он добавил, что президент "горняков" Ринат Ахметов аналогично поступает по отношению к соперникам киевского клуба.

"У нас с [Ринатом] Ахметовым есть дополнительные инструменты, как останавливать команду противника. "Шахтер" неоднократно это к нам применял, стимулируя наших соперников. Не скрываю, что и мы это делаем. Ничего плохого в этом нет — я делаю все, чтобы соперник "Шахтера" играл на максимуме возможностей", — сказал президент "Динамо".

Как сообщал УНИАН, одесский "Черноморец", сыграв в матче 23-го тура чемпионата Украины вничью с "Шахтером" (1:1), фактически обеспечил "Динамо" чемпионский титул.

После матча появилась информация о том, что "Динамо" простимулировало игроков "Черноморца" на сумму в 400 тысяч долларов.