Капитан "Шахтера" Срна может пропустить матч с "Динамо"

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна может не принять участие в матче 24-го тура чемпионата Украины с киевским "Динамо". Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Защитник получил травму в полуфинальном матче Лиги Европы против "Севильи" и занимается по индивидуальной программе.

Вместе с ним игру с киевлянами могут пропустить нападающий "горняков" Александр Гладкий и полузащитник Дентиньо. Эти футболисты также из-за травм не принимали участие в матче против "Севильи".

Игра между "Шахтером" и "Динамо" состоится сегодня на "Арене Львов". Начало встречи - в 19:30.