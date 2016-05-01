Президент "Динамо" Суркис: "Буду делать все, чтобы сохранить всю команду"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис постарается, чтобы в течение межсезонья сохранить весь состав футбольной команды. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Футбол 1", сообщает Sport Arena.

"Я пока ни с кем не распрощался. Если по тому же [Александру] Драговичу поступит предложение, мы его рассмотрим. По Драговичу вообще нет вопросов. Если бы он хотел, то перешел бы еще зимой, но Александр хотел только топ-клуб. Пока его все устраивает в "Динамо". Буду делать все, чтобы сохранить всю команду. Если будут предложения по Ярмоленко и Драговичу, то на эти позиции нам нужно будет найти футболистов. Удастся ли мне купить таких футболистов – я в этом не уверен", - сказал Суркис.

Как сообщал УНИАН, ранее интерес к Александру Драговичу проявляли почти все клубы-лидеры итальянской Серии А, а также несколько клубов Германии и Англии.