Футболист "Динамо" Ярмоленко зимой мог перебраться в чемпионат Китая

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко зимой мог стать игроком одного из китайских клубов. Об этом в интервью телеканалу "Футбол 1" сообщил президент "Динамо" Игорь Суркис, передает Sport Arena.

"Если поступит предложение, которое устроит клуб и устроит самого футболиста, никого удерживать не будем. Меня, как президента клуба, зимнее предложение из Китая вполне устроило, но Ярмоленко даже не приехал на встречу со спортивным директором этого китайского клуба. Андрей сказал, что мечтает играть в Бундеслиге и английской Премьер-лиге", - рассказал Суркис.

Президент "Динамо" также добавил, что Ярмоленко в прошлом году мог оказаться в дортмундской "Боруссии", но стороны не пришли к консенсусу.

"Я не уверен, что летом Ярмоленко покинет "Динамо". Ситуация по сравнению с прошлым годом кардинально отличается. Например, Боруссия вышла на нас за два дня до закрытия трансферного окна, а так никто не делает – это шантаж. У Андрея оставался еще год контракта и многие агенты рассчитывали на то, что уже через четыре с половиной месяца он мог подписать предварительное соглашение с другим клубом. Я был уверен, что с Ярмоленко это не сработает, и в итоге все утихло, а потом мы подписали пятилетний контракт", - добавил Суркис.

По его мнению, в случае продажи Ярмоленко, "Динамо" будет сложно приобрести равную ему замену.

"Скажите, для чего продавать Ярмоленко? Чтобы купить футболиста и быть неуверенным, что он заиграет? [Андрея] Шевченко мы в свое время продали за большие деньги, но заменить его так и не смогли, потратив достаточно. Если есть желание футболиста остаться, есть мое желание и желание тренера, этот симбиоз должен продолжать работать", — считает президент "Динамо".

Как ранее сообщал УНИАН, Игорь Суркис считает, что Андрей Ярмоленко должен покидать "Динамо" лишь в случае хорошего предложения из европейского топ-клуба.