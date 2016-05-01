Президент "Динамо" Суркис рассказал, в какие клубы готов отпустить Ярмоленко

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что нападающий команды Андрей Ярмоленко должен уходить из клуба лишь в случае хорошего предложения из европейских топ-клубов. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на слова Суркиса в интервью телеканалу "Футбол 1".

"Все разговоры по трансферам начнутся после Евро. Верю, что там он (Ярмоленко - прим. УНИАН) покажет себя во всей красе. В 26 лет уже пора переходить в топ-клуб, а не уходить в среднюю команду и пытаться проявить себя. Он уже топ-футболист, поэтому должен пытаться перейти в топ-клуб", - заявил Суркис.

При этом, он считает, что в европейские клубы среднего уровня лидер "Динамо" переходить не должен.

"Если придет предложение, которое устроит "Динамо", а Ярмоленко захочет перейти в этот клуб, то я его отпущу. Моя позиция, что не нужно отпускать Ярмоленко в такие клуб, как "Эвертон", "Сток Сити" (клубы английской Премьер-лиги - прим. УНИАН). "Динамо" – это "Динамо", а "Сток Сити" – это "Сток Сити". Мы играем в Лиге чемпионов, а "Сток Сити" борется за выживание".

Прошедшей зимой Андрей Ярмоленко подписал с "Динамо" новый пятилетний контракт. Перед этим футболист заявлял о готовности покинуть киевский клуб.

Также отметим, что "Сток Сити" и "Эвертон" занимают, соответственно, девятое и одиннадцатое место в чемпионате Англии. Обе команды уже несколько лет не боролись за выживание в Премьер-лиге.