Лидеры чемпионата Испании "Барселона", "Реал" и "Атлетико" выиграли очередные матчи

В чемпионате Испании по футболу завершились субботние матчи 36-го тура, где команды группы лидеров турнирной таблицы - "Барселона" и мадридские "Реал" и "Атлетико" - одержали очередные победы.

"Реал" на выезде игра с "Реал Сосьедад" и победный гол был забит на 80-й минуте, когда точным ударом отличился Гаррет Бэйл - 0:1.

В свою очередь, "Атлетико" на своем поле принимал "Райо Вальекано" и здесь решающий эпизод игры случился на 55-й минуте. Автором единственного результативного удара стал Антуан Гризманн - 1:0.

В вечерней игре "Барселона" на выезде играла против "Бетиса" и добилась более крупной победы - 0:2. На 50-й минуте счет открыл Иван Ракитич, а на 81-й Луис Суарес удвоил преимущество каталонцев.

Таким образом, в группе лидеров ситуация не изменилась. За 2 тура до окончания соревнований на счету "Барселоны" и "Атлетико" по 85 очков, а у "Реала" - 84.