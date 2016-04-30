"Арсенал" выиграл у "Норвича" в центральном матче дня английской Премьер-лиги

В Лондоне завершился центральный матч дня английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" принимал на своем поле "Норвич" и добыл минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный голевой момент в этой игре случился на 59-й минуте, когда точный удар нанес Данни Уэлбек. Развить успех в игре с одним из аутсайдеров Премьер-лиги лондонской команде не удалось. Впрочем, команда удержала минимальную победу.

Благодаря этому успеху, команда Арсена Венгера поднялась на 3-е место в турнирной таблице (67 очков) и практически гарантировала себе место в четверке лучших и путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Идущих на 5-6 местах "Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед" команда опережает на 8 очков.

В свою очередь, "Норвич" оказался единственной командой из группы аутсайдеров, кто проиграл в этот день и опустился на предпоследнее 19-е место в таблице (31 очко). "Ньюкасл" обыграл "Кристал Пэлас" (1:0), набрал 33 очка и покинул "зону вылета" - 17-е место, а "Сандерленд" сыграл вничью со "Сток Сити" - 1:1 - и теперь имеет на своем счету 32 очка (18-е место). Таблицу замыкает "Астон Вила" - 16 очков, 20-е место.

По регламенту АПЛ три худшие команды по итогам сезона выбывают во второй по значимости дивизион - Чемпионшип.