УПЛ: "Днепр" обыгрывает "Сталь", "Металлист" сильнее "Олимпика"

В Днепропетровске и Харькове завершились матчи 24-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в которых "Днепр" обыграл "Сталь" из Днепродзержинска (2:0), а "Металлист" был сильнее донецкого "Олимпика" (1:0).

"Днепр" в очередной раз не испытал проблем в игре со "Сталью", уверенно обыграв соперника со счетом 2:0. В концовке первого тайма, на 40-й минуте, счет открыл Джон Руис. В атаке днепропетровцев Шахов идеальной передачей вывел Джона один на один с Панькивым, и тот спокойно переиграл вратаря. А в начале второго тайма. на 55-й минуте, реактивная контратака "Днепра" завершилась тем, что Руис сделал передачу на Матеуса, тот в штрафной обыграл Панькива и с острого угла поразил ворота.

В паралельно проходившем матче в Харькове "Металлист" принимал "Олимпик" и ключевой момент игры произошел на 75-й минуте. После навеса со штрафного с правого фланга Дмитрий Рыжук с линии вратарской точно пробил в ближнюю "девятку".

Таким образом, после 24-го тура на счету "Днепра" 49 очков и команда в борьбе за бронзовые медали по-прежнему опережает луганскую "Зарю" на четыре балла (45). У "Стали" 26 очков и она осталась на 8-м месте в таблице, у "Олимпика" осталось 24 балла и по-прежнему 9-е место в таблице, а у идущего следом "Металлиста" 21 очко (команда сократила отрыв от дончан с шести до трех очков).

Как сообщал УНИАН, центральный матч тура "Динамо" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 1 мая, во Львове.