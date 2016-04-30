"Бавария" упустила шанс досрочно стать чемпионом Германии по футболу

В Германии завершились матчи 32-го тура футбольной Бундеслиги, в которых мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с "Боруссией" из Менхенгладбаха (1:1), а "Боруссия" (Дортмунд) разгромила "Вольфсбург" - 5:1.

"Бавария" не сумела досрочно, за два тура до конца соревнований, стать чемпионом.

Мюнхенцы открыли счет уже на 6-й минуте благодаря точному удару Томаса Мюллера. Удачное начало немного расслабило команду Хосепа Гвардиолы, которая в дальнейшем так и не смогла развить свой перевес. В то же время, соперник стараниями Андре Хана сумел сравнять счет на 72-й минуте. В оставшееся время штурм ворот гостей в исполнении "Баварии" успеха не принес.

В параллельном матче в Дортмунде хозяева не оставили ни малейших шансов "Вольфсбургу", забив пять голов. Отличились Синдзи Кагава, Адриан Рамос, Марко Ройс и Пьер-Эмерик Обамеянг (дубль).

Таким образом, "Боруссия" сократила отставание от "Баварии" до 5 очков в турнирной таблице (77 против 82) и сохраняет теоретические шансы на победу в турнире.