"Заря" разгромила "Говерлу" и вплотную приблизилась к "Днепру" в таблице УПЛ

В Ужгороде завершился матч 24-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Говерла" принимала на своем поле луганскую "Зарю" и была разгромлена со счетом 0:4.

"Заря" добилась крупного преимущества уже в первом тайме.

Луганчане мощно начали игру и на 13-й минуте первый гол забил Евгений Опанасенко. Александр Караваев, ворвавшись в штрафную сделал передачу и Опанасенко с угла вратарской отправил мяч в ворота. В концовке тайма, на 40-й минуте преимущество гостей удвоил Филипп Будковский. Паулиньо вывел Будковского один на один и тот, обведя вратаря Дмитрия Бабенко, отправил мяч уже в пустые ворота. А на 45-й минуте отличился Александр Караваев. После навеса Желько Любеновича со штрафного Караваев головой переправил мяч в ворота - 0:3.

После перерыва луганчане были активны только в начале тайма, когда Будковский сделал дубль. В результате контратаки Любенович сделал передачу на Будковского, и тот спокойно расстрелял ворота - 0:4.

Таким образом, "Заря" набрала 45 очков и вплотную приблизилась к днепропетровскому "Днепру" (46), который позже сегодня проведет свой матч 24-го тура УПЛ против днепродзержинской "Стали"