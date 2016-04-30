Премьер-лига, 24-й тур, "Днепр" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Днепр" в областном дерби принимает на своем поле днепродзержинскую "Сталь".

Встречаются команды, которые занимают 3-е и 8-е места в турнирной таблице.

Обычно от встреч земляков ожидают большей неуступчивости, чем с другими командами. Однако «Сталь» с «Днепром» до сих пор опровергают такую тенденцию, ведь днепродзержинцы, никому, кроме географических соседей, после получения статуса элитного клуба не уступали с «крупным» счетом. А днепропетровцам это удалось уже трижды, ведь не так давно их пути пересеклись в кубковой турнире, где по сумме двух матчей "Днепр" выиграл с разгромным счетом 13:1.

«Днепр» имеет на национальном уровне 7 побед подряд с общей разницей 21:3. В предвкушении бронзовых наград с не самым сложным календарем на финише подходят игроки Мирона Маркеича к этому дерби.

В то же время первые усилия Эрика ван дер Меера на украинской земле до сих пор не приносят ожидаемых достижений в плане очков и голов. Хотя даже при таких условиях дебютант имеет все основания финишировать в верхней половине таблицы.

Матч первого круга завершился со счетом 6:0 в пользу "Днепра".

На котировках букмекерских контор "Днепр" является бесспорным фаворитом. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,15 к 1, в то время как на ничью - 6,35 к 1, а на победу "Стали" - 15,15 к 1.

Матч "Днепр" - "Сталь" начнется на "Днепр-Арене" в Днепропетровске в 19.30.

ТВ-трансляцию матча проведет телеканал 2+2.