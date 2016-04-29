Финал Кубка Украины состоится во Львове
17:49, 29 апреля 2016Футбол
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Решающий матч турнира пройдет 21 мая.
Кубок Украины разыграют в одессе / cup.sport.ua
Исполнительный комитет Федерации футбола Украины определил место проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины сезона 2015/2016 годов, сообщает пресс-служба ФФУ.
Финальный поединок Кубка Украины, который состоится 21 мая, впервые в истории турнира решено провести на стадионе «Арена Львов» во Львове.
Начало встречи – в 17:00.
Напомним, сейчас продолжается полуфинальная стадия соревнований, по результатам которой в финал могут попасть донецкий «Шахтер», днепропетровский «Днепр», луганская «Заря» и «Александрия».
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