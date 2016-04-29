"Волынь" и "Александрия" сыграли вничью в стартовом матче тура Премьер-лиги

В Луцке завершился стартовый матч 24-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала "Александрию" и сыграла вничью - 0:0.

Игра прошла с небольшим территориальным преимуществом хозяев поля, которые имели ряд моментов для взятия ворот соперника. Тем не менее, ни один из них не завершился голом.

Вместе с тем, игра была отмечена достаточной грубостью обеих команд - судья показал сразу шесть желтых карточек.

Таким образом, "Волынь" набрала 17 очков и осталась на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, а у "Александрии" - 32 балла и 6-е место.

Остальные матчи 24-го тура УПЛ состоятся 30 апреля, а центральная игра тура "Динамо" - "Шахтер" 1 мая.