"Волынь" и "Александрия" сыграли вничью в стартовом матче тура Премьер-лиги
20:41, 29 апреля 2016Футбол
665
Игра в Луцке завершилась со счетом 0:0.
fcvolyn.net
В Луцке завершился стартовый матч 24-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала "Александрию" и сыграла вничью - 0:0.
Игра прошла с небольшим территориальным преимуществом хозяев поля, которые имели ряд моментов для взятия ворот соперника. Тем не менее, ни один из них не завершился голом.
Вместе с тем, игра была отмечена достаточной грубостью обеих команд - судья показал сразу шесть желтых карточек.
Таким образом, "Волынь" набрала 17 очков и осталась на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, а у "Александрии" - 32 балла и 6-е место.
Остальные матчи 24-го тура УПЛ состоятся 30 апреля, а центральная игра тура "Динамо" - "Шахтер" 1 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter