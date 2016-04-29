У игрока "Севильи" Крон-Дели вылетела коленная чашечка во время матча с "Шахтером" (видео)
12:59, 29 апреля 2016Футбол
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Игрок получил серьезнейшую травму в одном из игровых эпизодов.
Крон-Делли рискует пропустить ответный матч с "Шахтером" / number1sport.es
Полузащитник «Севильи» и сборной Дании Микаэль Крон-Дели получил серьезную травму колена в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с «Шахтером» (2:2), сообщает Marca.
В середине второго тайма после столкновения с игроком «Шахтера» у 32-летнего датчанина вылетела из сустава коленная чашечка. Футболист покинул поле на электромобиле. Крон-Дели предстоит пройти медицинское обследование, после которого станут известны сроки его возвращения на поле.
Сейчас футболист, как минимум, рискукет пропустить ответный и решающий матч в борьбе за выход в финал против "Шахтера".
Ответная игра пройдет в Испании 5 мая.
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