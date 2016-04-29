У игрока "Севильи" Крон-Дели вылетела коленная чашечка во время матча с "Шахтером" (видео)

Полузащитник «Севильи» и сборной Дании Микаэль Крон-Дели получил серьезную травму колена в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с «Шахтером» (2:2), сообщает Marca.

В середине второго тайма после столкновения с игроком «Шахтера» у 32-летнего датчанина вылетела из сустава коленная чашечка. Футболист покинул поле на электромобиле. Крон-Дели предстоит пройти медицинское обследование, после которого станут известны сроки его возвращения на поле.

Сейчас футболист, как минимум, рискукет пропустить ответный и решающий матч в борьбе за выход в финал против "Шахтера".

Ответная игра пройдет в Испании 5 мая.