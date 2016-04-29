Тренер "Севильи" Эмери: "В ответной игре всем будет сложно"

Главный тренер "Севильи" Унаи Эмери ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции после первой полуфинальной игры Лиги Европы против "Шахтера".

"Обе команды использовали свои моменты. В ответной игре обеим будет сложно. Сегодняшняя игра тоже непросто складывалась, что подтвердило равность команд. Сказал бы, что шансы 50 на 50".

— Коноплянка сегодня перегорел? Какой характер травмы у Крон-Дели?

— Сначала отвечу на второй вопрос. Футбол очень требовательный вид спорта, а игроки часто получают травмы. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее поставить Крон-Дели на ноги. Я доверяю Коноплянке и надеюсь, что он проявит лучшие качества в следующих матчах и ответной игре в Севилье. Этот опыт поможет ему сделать вклад в общей результат.

— Чего не хватает Коноплянке, чтобы стать стабильным игроком основы?

— На самом деле мы видим в нем изменения. В каждой стране своя специфика футбола. Коноплянка постоянно растет. Могу сказать, что он уже великий футболист. Вместе с ним сможем достичь еще большего, а он станет профессионалом с большой буквы и покажет свои наилучшие качества.

— Сегодня ваша команда лучше атаковала, чем защищалась. Также будет в Севилье?

— Футбол – это и атака, и защита. Все зависит от того, что противник навязывает нам свою игру. Шахтер сегодня это часто делал, часто атаковал и в целом был активен. Когда было возможно, мы могли строить свои комбинации. Когда нет – наблюдали и защищались. Скажу, что счет 2:2 адекватно отображает события, которые происходили на поле.

— Правда, что Севилья интересуется Коваленко?

— Севилья следит за всеми молодыми игроками из других чемпионатов. Коваленко входит в их число, ведь является хорошим игроком, но предложений не было.

— Почувствовали разницу игры Шахтера в первом и втором таймах?

— Не могу говорить об удивлении. Мы предполагали, что Шахтер будет по-разному действовать. Ничего удивительного.

— Дома вы выиграли у Барселоны, Реала, Ювентуса, а на выезде выиграли только 4 матча. Почему дома и на выезде Севилья предстоит другой командой?

— Нужно хорошенько проанализировать это после сезона. Перед командой ставятся серьезные требования. Мы движемся вперед, боремся за Лигу Европы. Вы это сегодня видели на футбольном поле.

— Как оцените действия Витоло?

— Как я вчера и говорил, Витоло до конца не восстановился. У него есть проблемы. Он очень хотел играть, сказал, что сможет и показал достойную игру. Очень помог команде.