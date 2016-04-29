Игрок "Шахтера" Марлос: "Ничья 2:2 делает фаворитом "Севилью"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос не скрывал своего разочарования от результата первого полуфинального матча Лиги Европы против "Севильи" в послематчевом комментарии для СМИ.

— Ваше мнение об игре?

— Я очень рад, что сумел забить мяч и отдать голевую передачу, но это не тот результат, который мы ждали. Не смогли удержать счет 2:1. К сожалению, результат такой, какой он есть.

— Счет 2:2 неудобный перед ответным матчем?

— Этот результат делает Севилью фаворитом, ведь они забили два гола на выезде. Несмотря на это, мы в силах показать свой лучший футбол в ответном матче и победить. Это показывали и наши предыдущие игры.

Как сообщал УНИАН, в первом матче полуфинала Лиги Европы во Львове "Шахтер" и "Севилья" сыграли вничью - 2:2.

Ответный матч состоится 5 мая в Севилье.