Игрок "Шахтера" Марлос: "Ничья 2:2 делает фаворитом "Севилью"
Игрок рад, что сумел забить мяч, но разочарован итоговым результатом.
Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос не скрывал своего разочарования от результата первого полуфинального матча Лиги Европы против "Севильи" в послематчевом комментарии для СМИ.
— Ваше мнение об игре?
— Я очень рад, что сумел забить мяч и отдать голевую передачу, но это не тот результат, который мы ждали. Не смогли удержать счет 2:1. К сожалению, результат такой, какой он есть.
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— Счет 2:2 неудобный перед ответным матчем?
— Этот результат делает Севилью фаворитом, ведь они забили два гола на выезде. Несмотря на это, мы в силах показать свой лучший футбол в ответном матче и победить. Это показывали и наши предыдущие игры.
Как сообщал УНИАН, в первом матче полуфинала Лиги Европы во Львове "Шахтер" и "Севилья" сыграли вничью - 2:2.
Ответный матч состоится 5 мая в Севилье.