Игрок "Шахтера" Марлос: "Ничья 2:2 делает фаворитом "Севилью"

01:55, 29 апреля 2016
Футбол
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Игрок рад, что сумел забить мяч, но разочарован итоговым результатом.

shakhtar.com

Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос не скрывал своего разочарования от результата первого полуфинального матча Лиги Европы против "Севильи" в послематчевом комментарии для СМИ.

— Ваше мнение об игре?

— Я очень рад, что сумел забить мяч и отдать голевую передачу, но это не тот результат, который мы ждали. Не смогли удержать счет 2:1. К сожалению, результат такой, какой он есть.

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— Счет 2:2 неудобный перед ответным матчем?

— Этот результат делает Севилью фаворитом, ведь они забили два гола на выезде. Несмотря на это, мы в силах показать свой лучший футбол в ответном матче и победить. Это показывали и наши предыдущие игры.

Как сообщал УНИАН, в первом матче полуфинала Лиги Европы во Львове "Шахтер" и "Севилья" сыграли вничью - 2:2.

Ответный матч состоится 5 мая в Севилье.

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