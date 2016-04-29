Игрок "Севильи" Коноплянка: "Шансы 50 на 50"

Украинский легионер, в частности, отметил, что ожидал подобной результативной игры от обеих команд, сообщает телеканал "Футбол 1".

"Ожидали подобной игры. Я еще перед матчем сказал, что будут голы и даже предугадал подобный счет", — заявил 26-летний вингер сборной Украины.

"Моменты возникали с обеих сторон. Считаю, что такой результат хороший как для нас, так и для "Шахтера" — шансы на выход в финал 50 на 50".

"Шахтер" умеет играть в футбол. Считаю, что сегодня был интересный матч. Конечно, не хотелось покидать поле так рано, я всегда готов играть 90 минут, особенно перед украинскими болельщики. Здесь было очень приятно играть. Спасибо фанатам за поддержку. Такие игры готов играть хоть через день. В ответном поединке "Севилья" будет играть только на победу".

"Первый пропущенный гол? Нужно разбирать эпизод. Знал, что у Ракицкого такой великолепный пас, вы же видели, как он вывел Марлоса один на один. Это мастерство — попробуйте так отдать, принять и забить. Хороший гол, будем разбирать свои ошибки".

Как сообщал УНИАН, в первом матче полуфинала Лиги Европы во Львове "Шахтер" и "Севилья" сыграли вничью - 2:2