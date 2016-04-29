"Вильярреал" выиграл у "Ливерпуля" в концовке первого матча полуфинала Лиги Европы

В Вильярреале завершился первый полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА, в котором "Вильярреал" принимал английский "Ливерпуль" и выиграл со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в самой концовке игры, в добавленные арбитром минуты к основному времени матча.

Игра проходила в приблизительно равной борьбе с небольшим территориальным преимуществом хозяев поля. Тем не менее, ни у одной, ни у второй команды атаки не доходили до логического завершения. И, казалось, матч катится к закономерной нулевой ничьей.

Тем не менее, в добавленное арбитром время, на 92-й минуте, гол забил Адриан. Хозяева разогнали контртаку, в которой Суарес вышел один на один по правому флангу, но не пожадничал и выкатил мяч на линию вратарской. Набежавший Адриан спокойно поразил пустые ворота.

Ответный матч в этой паре состоится 5 мая в Ливерпуле.