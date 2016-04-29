"Шахтер" и "Севилья" сыграли в результативную ничью

Донецкий "Шахтер" не смог обыграть испанскую "Севилью" в домашнем полуфинальном матче Лиги Европы. По итогам встречи была зафиксирована результативная ничья - 2:2.

В начале встречи быстрый гол забил Витоло, который не только вывел "Севилью" вперед, но и задал вектор дальнейшим событиям в игре. У "Шахтера" фактически не осталось возможностей на раскачку, а значит, нужно было атаковать ворота гостей.

Постепенно донетчане взяли инициативу в свои руки и уже к середине тайма начали доминировать на футбольном поле. Логичный гол состоялся на 23-й минуте - Ярослав Ракицкий великолепной передачей с центра поля вывел Марлоса один на один с вратарем Сорией, и бразилец не сплоховал - 1:1.

Марлос поучаствовал и во втором голе "Шахтера" - именно его передачу с фланга головой замкнул Тарас Степаненко. После этого донетчане продолжали контролировать игру и могли забивать еще. Неудивительно, что после перерыва болельщики ожидали продолжения голевой феерии в исполнении "оранжево-черных".

Однако эти желания явью так и не стали. Во втором тайме "Севилья" несколько успокоила игру и дожалась, когда "горняки" начали сдавать физически. Разумеется, испанцы не могли этим не воспользоваться - вторая половина второго тайма едва превратилась для "Шахтера" в катастрофу. Гости начали создавать голевые моменты для своего форварда Кевина Гамейро буквально каждую минуту, но удача никак не хотела улыбаться французу. В результате, свой мяч "Севилья" забила лишь с пенальти, когда Факундо Феррейра сбил в штрафной площади Витоло. Одиннадцатиметровый приговор выполнил Гамейро - 2:2.

В оставшееся время "Шахтер" практически не имел возможностей выиграть встречу. Команда выглядела уставшей, и лишь Дарио Срна привычно тревожил оппонентов на своем правом фланге. "Севилья" также очень не стремилась забить третий мяч, потому такая результативная ничья стала закономерным итогом двух разных таймов зрелищного матча.

Результат 2:2 в первой игре говорит в пользу "Севильи", которую теперь в ответном матче устроит счет и 0:0, и 1:1. "Шахтеру" же придется играть на выезде лишь на победу или результативную ничью со счетом 3:3 и более.

Шахтер (Украина) - Севилья (Испания) - 2:2 (2:1)

Голы: Марлос (23), Степаненко (36) - Витоло (6), Гамейро (82, с пенальти)

Ш: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Степаненко, Марлос (Бернард, 90+1), Коваленко, Тайсон (Веллингтон Нем, 90+1), Факундо Феррейра (Эдуардо, 90+1);

С: Сория, Мариано, Рами, Каррису, Эскудеро, Крыховяк, Нзонзи, Витоло, Банега, Коноплянка (Крно-Дели, 59, Коке, 72), Гамейро;

Предупреждения: Малышев, Срна - Эскудеро, Каррису, Крыховяк