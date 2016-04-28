УЕФА отстранил на 30 дней от футбола игрока сборной Франции из-за допинга
17:24, 28 апреля 2016Футбол
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Мамаду Сако может пропустить не только домашний Евро, но и неопределенный срок после него.
Reuters
Защитник сборной Франции и английского "Ливерпуля" Мамаду Сако дисквалифицирован на 30 дней Дисциплинарным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций из-за употребления допинга, сообщает УЕФА.
Наказание является временным. Дата проведения дисциплинарного слушания будет объявлена позднее.
Накануне матча 1/8 финала Лиги Европы "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" Сако сдал тест, который оказался положительным. От вскрытия повторной пробы В футболист отказался.
В составе сборной Франции игрок провел 28 матчей и пока еще претендует на участие в домашнем Евро-2016.
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