УЕФА отстранил на 30 дней от футбола игрока сборной Франции из-за допинга

Защитник сборной Франции и английского "Ливерпуля" Мамаду Сако дисквалифицирован на 30 дней Дисциплинарным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций из-за употребления допинга, сообщает УЕФА.

Наказание является временным. Дата проведения дисциплинарного слушания будет объявлена позднее.

Накануне матча 1/8 финала Лиги Европы "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" Сако сдал тест, который оказался положительным. От вскрытия повторной пробы В футболист отказался.

В составе сборной Франции игрок провел 28 матчей и пока еще претендует на участие в домашнем Евро-2016.